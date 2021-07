Messa oggi in tv domenica 4 luglio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 4 luglio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 4 luglio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di ...

Le Messe in diretta tv e social di domenica 4 luglio 2021

