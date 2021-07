Mariasilvia Spolato: chi è la prima donna a dichiararsi pubblicamente lesbica (Di lunedì 5 luglio 2021) Mariasilvia Spolato fa parte della storia della comunità LGBT+ italiana perché è ricordata come la prima donna lesbica ad aver fatto coming out pubblicamente. Il suo coming out pubblico risale al 1972 diventando ufficialmente attivista del FUORI!, l’associazione LGBT+ che rivendicava i diritti con un magazine e scendendo in piazza. Essere gay in Italia negli anni ’70, il primo movimento FUORI! e Raffaella Carrà * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/CtHqUF6YJ6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 18, 2021 Il dichiarare pubblicamente la propria omosessualità fu però un boomerang ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021)fa parte della storia della comunità LGBT+ italiana perché è ricordata come laad aver fatto coming out. Il suo coming out pubblico risale al 1972 diventando ufficialmente attivista del FUORI!, l’associazione LGBT+ che rivendicava i diritti con un magazine e scendendo in piazza. Essere gay in Italia negli anni ’70, il primo movimento FUORI! e Raffaella Carrà * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/CtHqUF6YJ6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 18, 2021 Il dichiararela propria omosessualità fu però un boomerang ...

Il movimento LGBTQ+ italiano ha una storia frammentata e particolare: conoscerla non è un esercizio intellettuale, ma uno strumento per capire il presente ...