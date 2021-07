Il Vicenza, la squadra operaia che andò (quasi) in paradiso (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Sarà per lo storico marchio tessile Lanerossi che ancora oggi da il nome alla squadra biancorossa. Sarà per il Pablito nazionale che nella stagione 1977/78 trascina a suon di gol (24) i neopromossi berici fino al secondo posto in classifica. Fatto sta che Rossi è un cognome fatidico alle sorti della Vicenza calcistica. Fondata nel 1902, questa compagine del laborioso nord-est italico, una delle più antiche società del panorama pedatorio nazionale, ha vissuto verso la fine degli anni ‘90 un biennio a dir poco sorprendente. E il gol più importante di questo ultracentenario percorso non poteva che segnarlo – per l’appunto – un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Sarà per lo storico marchio tessile Lanerossi che ancora oggi da il nome allabiancorossa. Sarà per il Pablito nazionale che nella stagione 1977/78 trascina a suon di gol (24) i neopromossi berici fino al secondo posto in classifica. Fatto sta che Rossi è un cognome fatidico alle sorti dellacalcistica. Fondata nel 1902, questa compagine del laborioso nord-est italico, una delle più antiche società del panorama pedatorio nazionale, ha vissuto verso la fine degli anni ‘90 un biennio a dir poco sorprendente. E il gol più importante di questo ultracentenario percorso non poteva che segnarlo – per l’appunto – un ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: L'incredibile biennio del Vicenza a fine anni Novanta - IlPrimatoN : L'incredibile biennio del Vicenza a fine anni Novanta - Datafriedkin : RT @TheCalippOne: Piango proprio non ce la fanno a dire che con ogni squadra decente scompare, piuttosto tirano fuori i paragoni con uno ch… - NaiveLeftist : RT @TheCalippOne: Piango proprio non ce la fanno a dire che con ogni squadra decente scompare, piuttosto tirano fuori i paragoni con uno ch… - TheCalippOne : Piango proprio non ce la fanno a dire che con ogni squadra decente scompare, piuttosto tirano fuori i paragoni con… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza squadra Fiction Mediaset 2021 2022: ecco le serie tv che vedremo È un melodramma dalle tinte thriller e la vicenda è ambientata nella città di Vicenza all'interno ... nel senso che la protagonista, Vanessa Incontrada è un Vice Questore a capo di una squadra ...

Auto prende fuoco in A4, paura ma nessun ferito All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco l'incendio aveva avvolto completamente la macchina, che è andata distrutta. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Il traffico ha subito dei ...

Il Vicenza, la squadra operaia che andò (quasi) in paradiso Il Primato Nazionale Giacomelli: «Lorenzo, Marco e Ciro compagni a Pescara. Erano già tre fenomeni e io sono il primo tifoso» Fra i tre, è lui che ha faticato di più con il Belgio. «Non è stata una grande serata, ha lottato su tutti i palloni ma il Belgio giocava a tre dietro e non è facile lottare ...

Con l’allenatore la squadra sempre nei playoff Pasquale Marino è stato esonerato a fine marzo (con la Spal saldamente dentro la griglia playoff). Ha diretto i biancazzurri, tra campionato e coppa, per 34 gare con 12 vittorie, 14 pari e 8 sconfitte ...

È un melodramma dalle tinte thriller e la vicenda è ambientata nella città diall'interno ... nel senso che la protagonista, Vanessa Incontrada è un Vice Questore a capo di una...All'arrivo delladei vigili del fuoco l'incendio aveva avvolto completamente la macchina, che è andata distrutta. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Il traffico ha subito dei ...Fra i tre, è lui che ha faticato di più con il Belgio. «Non è stata una grande serata, ha lottato su tutti i palloni ma il Belgio giocava a tre dietro e non è facile lottare ...Pasquale Marino è stato esonerato a fine marzo (con la Spal saldamente dentro la griglia playoff). Ha diretto i biancazzurri, tra campionato e coppa, per 34 gare con 12 vittorie, 14 pari e 8 sconfitte ...