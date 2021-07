DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: O’Connor maglia gialla virtuale, Quintana e Higuita per la tappa (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 16.26 McNulty è finito in un dirupo, speriamo non si sia fatto nulla. McNulty kijkt om mist zijn lijn … en hopa de kant in. pic.twitter.com/EaqR9Pu2tp — Danny (@dnelissen) July 4, 2021 16.21 Quintana reagisce e va a riprendere Higuita in discesa, più indietro O’Connor. Abbiamo dunque due colombiani al comando. 16.20 Intanto al Sibiu Tour (Romania) da segnalare la vittoria della prima tappa per Giovanni Aleotti davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE16.26 McNulty è finito in un dirupo, speriamo non si sia fatto nulla. McNulty kijkt om mist zijn lijn … en hopa de kant in. pic.twitter.com/EaqR9Pu2tp — Danny (@dnelissen) July 4,16.21reagisce e va a riprenderein discesa, più indietro. Abbiamo dunque due colombiani al comando. 16.20 Intanto al Sibiu(Romania) da segnalare la vittoria della primaper Giovanni Aleotti davanti a ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - fioriomar : #eurosportciclismo sempre complimenti al TOUR che ci regala la diretta anche col brutto tempo?????? mentre il giro d'italia va a scuola! - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col du Pré! Higuita Quintana Hamilton e O’Connor in te… - TendenzaPerche : RT @InfoCinema2: @TendenzaPerche @RaiSport @Vivo_Azzurro potevano far inizare la diretta del tour prima e non far sentire sta cosa ahaha - andreastoolbox : Tour de France: la tappa di oggi in diretta live | Sky Sport -