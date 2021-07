Di Maio e Fico convincono Grillo, la scissione dei 5 Stelle finisce in stand by (Di domenica 4 luglio 2021) Fondamentale una cena avvenuta venerdì sera in cui i due leader pentastellati sono riusciti a convincere lo storico fondatore del Movimento a fare dietrofront e annullare la la consultazione degli iscritti per il nuovo direttorio. I problemi però restano: difficile comprendere come, dopo gli attacchi di questi giorni, sia possibile ricucire una linea comune tra L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 4 luglio 2021) Fondamentale una cena avvenuta venerdì sera in cui i due leader pentastellati sono riusciti a convincere lo storico fondatore del Movimento a fare dietrofront e annullare la la consultazione degli iscritti per il nuovo direttorio. I problemi però restano: difficile comprendere come, dopo gli attacchi di questi giorni, sia possibile ricucire una linea comune tra L'articolo proviene da Consumatore.com.

