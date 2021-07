Claudia Pandolfi su Masantonio rivela: “C’è stata una grande storia” (Di domenica 4 luglio 2021) Claudia Pandolfi ha commentato il personaggio che interpreta in Masantonio – Sezione scomparsi facendo delle curiose rivelazioni anche sul protagonista. Claudia Pandolfi è tornata sul piccolo schermo nel ruolo di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 luglio 2021)ha commentato il personaggio che interpreta in– Sezione scomparsi facendo delle curiosezioni anche sul protagonista.è tornata sul piccolo schermo nel ruolo di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

VentagliP : RT @SoniaSamoggia: #OkBoomers #VentagliDiParole L'amore è un argomento che mi sta a cuore, non lascio tensioni e cose non dette. Claudia… - SoniaSamoggia : #OkBoomers #VentagliDiParole L'amore è un argomento che mi sta a cuore, non lascio tensioni e cose non dette. Cl… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: 'Mio figlio Gabriele spesso mi prende in giro. Arriva, mi guarda e urla: Ma tu sei Claudia Pandolfi!” #ClaudiaPandolfi… - infoitcultura : Masantonio, Claudia Pandolfi rivela “Preziosi non si capisce mai…” - lostthemoth : Ma comunque sono 10 puntate. Si può recuperare dai, anche perché ci sono Davide Iacopini e Claudia Pandolfi. -