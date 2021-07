Clamoroso Can Yaman | usa la forza contro la Leotta | che non ci sta | scintille tra i due!

(Di domenica 4 luglio 2021) Inseguiti dai paparazzi Can ha reagito in modo brusco con la fidanzata che lo ha rimproverato davanti a tutti, ecco cos’è accaduto. Il volto noto di DAZN e il divo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Can

CheDonna.it

Alessia Marcuzzi,: "La De Filippi l'ha silurata, via da Mediaset" Silvia Toffanin non ... che oggi appare molto felice accanto aYaman. E lui ha parlato molto bene della siciliana. Però ...(dall'87' Emresv) Hummels 5: compie due grandi salvataggi su Kane, il secondo veramaneal termine del primo tempo che salva la Germania, e in generale annulla il centravanti del ...Esasperati per le code che oggi hanno raggiunto diversi chilometri in più tratti del nodo autostradale di Genova, molti camionisti hanno deciso una clamorosa protesta e sono scesi dai Tir. L'ennesima ...Mediaset, cambia tutto: clamorosa decisione sulla programmazione di Canale 5, cosa accadrà nei prossimi giorni al palinsesto.