Una macchina in quinta posizione ed un'altra in ottava. Un buon recupero dopo una qualifica deludente ma già messa in conto per la scelta di insistere in Q2 con la gomma media.

Binotto: 'L'obiettivo è continuare a migliorare'
Ci saranno gare più favorevoli a noi, altre a loro, ma ripeto che il nostro obiettivo non è il 3° ... ovvero Silverstone (18 luglio) e Budapest (1 agosto), Binotto ha queste sensazioni: 'In Gran ...

F1 GP Austria 2021, Binotto: 'Concentrati sul prossimo anno, ora l'obiettivo è migliorarci'
Ci saranno altre gare in cui saremo favoriti noi; l'obiettivo finale, però, non è il terzo posto nel mondiale ma è quello di migliorarci" . Così Mattia Binotto , team principal della Ferrari ai ...

F1, Mattia Binotto: "Ferrari lenta in rettilineo, ma strategia corretta. L'obiettivo non è il 3° posto"
La strategia tanto discussa adottata in qualifica ha prodotto dei buoni frutti in casa Ferrari e il GP di Austria 2021, nona tappa del Mondiale F1, si è concluso con un risultato non disprezzabile.

Binotto: "L'obiettivo è continuare a migliorare"
Il team principal della Ferrari ha promosso la strategia che ieri è costata l'esclusione in Q2, sottolineando come su una pista sfavorevole il Cavallino abbia perso pochi punti rispetto alla McLaren ...

