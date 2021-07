A Mestre una 50enne vittima di un malore fatale viene vegliata dalle figlie (Di domenica 4 luglio 2021) Inspiegabile scelta delle figlie di una defunta che vegliano il cadavere della madre per 3 giorni prima dell'arrivo del padre e della disposizione delle esequie Dramma in casa: mamma muore e le figlie vegliano il corpo per 3 giorni su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Inspiegabile scelta delledi una defunta che vegliano il cadavere della madre per 3 giorni prima dell'arrivo del padre e della disposizione delle esequie Dramma in casa: mamma muore e levegliano il corpo per 3 giorni su Donne Magazine.

Advertising

Ellis61313359 : @macri9095 @Elewhatelse Una madre a Mestre ha lasciato 3 bambine..morta in casa per 'malore'...ma ci rendiamo conto? - bc_emergenza : RT @SimonVenturini: #MESTRE • Complimenti campioni! Una bella mattina ieri a Punta San Giuliano con gli amici del Canoa Club Mestre per 'D… - nikizag7 : RT @SimonVenturini: #MESTRE • Complimenti campioni! Una bella mattina ieri a Punta San Giuliano con gli amici del Canoa Club Mestre per 'D… - SimonVenturini : #MESTRE • Complimenti campioni! Una bella mattina ieri a Punta San Giuliano con gli amici del Canoa Club Mestre pe… - veneziatoday : Fenicotteri a Punta San Giuliano, Consulta della Laguna Media: «La zona è una secca permanente» --> -