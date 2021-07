Wimbledon 2021 | Lorenzo Sonego | “Oggi mi ha tenuto molto a galla il servizio | sono stato più aggressivo delle altre partite”

Advertising

SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - RaiSport : ?? #Berrettini e #Sonego volano agli ottavi di #Wimbledon Battuti in tre set rispettivamente #Bedene e #Duckworth ??… - RaiSport : ?? #Tennis: #Federer agli ottavi di #Wimbledon, sfiderà #Sonego Lo svizzero ha sconfitto in 4 set #CameronNorrie - VelvetMagIta : Wimbledon Berrettini, Sonego e Federer agli ottavi di finale #Berretini #Sonego #Federer #Wimbledon #Sinner - IFlck : RT @RaiSport: ?? #Tennis: #Federer agli ottavi di #Wimbledon, sfiderà #Sonego Lo svizzero ha sconfitto in 4 set #CameronNorrie https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Felix Auger - Aliassime raggiunge gli ottavi di. Perso il primo set per 2 - 6 e vinto il secondo per 6 - 1, il canadese numero 16 del tabellone ha usufruito del ritiro per infortunio (...Alla seconda settimana dici arriva anche Roger Federer che fatica per quattro set per piegare il britannico Cameron Norrie: 6 - 4 6 - 4 5 - 7 6 - 4 per lo svizzero in 2 ore e 35 minuti. Un Federer quasi perfetto per ...Lorenzo Sonego continua il proprio percorso a Wimbledon: i primi ottavi sui prati dei Championships non si scordano, e il torinese, contro l'australiano James Duckworth, ha messo insieme una delle par ...Nick Kyrgios ne ha combinata un’altra delle sue a Wimbledon, prima che iniziasse il match del terzo turno contro Felix Auger-Aliassime. L’australiano si è presentato in campo indossando un paio di sca ...