Verona, due bambini precipitano e muoiono: crollato il tetto di una ghiacciaia mentre giocano (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia oggi in Veneto. Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia oggi in Veneto. Duesono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a...

Advertising

vvfveneto : #3luglio, #Verona, in corso da questa mattina l’incendio generalizzato di un capannone: due operai portati in osped… - Dome689 : RT @Open_gol: Due bambini morti e due feriti in un incidente a Sant'Anna d'Alfaedo in provincia di Verona - Today_it : Crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia: due bambini morti e due feriti - patriziarutigl1 : RT @Corriere: Verona: due bambini morti nel crollo del tetto di una ghiacciaia - Corriere : Verona: due bambini morti nel crollo del tetto di una ghiacciaia -