Tour de France 2021, Vincenzo Nibali esce di classifica. Ora obiettivo tappa e affinare la forma verso Tokyo (Di sabato 3 luglio 2021) Vincenzo Nibali è uscito definitivamente di classifica al Tour de France 2021. Dopo la spettacolare fuga da lontano di ieri, grazie alla quale era riuscito a risalire fino al sesto posto in graduatoria, oggi lo Squalo non è riuscito a tenere a lungo il ritmo dei migliori e si è staccato quando l'ottava tappa è entrata nel vivo. Il siciliano ha pagato le dure pendenze del Col de Romme (8,8 km all'8,9% di pendenza media) e del Col de la Colombiere (7,5 km all'8,4% di pendenza media), alzando bandiera bianca al cospetto dello show di Tadej Pogacar e dell'andatura degli altri ...

