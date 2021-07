Shearer: “La sceneggiata di Immobile sul primo gol dell’Italia è stata patetica” (Di sabato 3 luglio 2021) Un episodio che l’opinione pubblica sta condannando in merito alla gara dell’Italia di ieri sera è il siparietto che ha visto protagonista Ciro Immobile sul primo gol di Barella. L’attaccante della Lazio, sul quale c’era un contatto dubbio in area di rigore, è rimasto a terra per diversi secondi molto dolorante. Poi al gol di Barella, come se nulla fosse, si è alzato ed è andato ad esultare. Un episodio che non è sfuggito ad Alan Shearer ex attaccante inglese, che in una tv britannica, commentando l’episodio in questione non ha risparmiato critiche a Ciro Immobile. Queste le parole di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Un episodio che l’opinione pubblica sta condannando in merito alla garadi ieri sera è il siparietto che ha visto protagonista Cirosulgol di Barella. L’attaccante della Lazio, sul quale c’era un contatto dubbio in area di rigore, è rimasto a terra per diversi secondi molto dolorante. Poi al gol di Barella, come se nulla fosse, si è alzato ed è andato ad esultare. Un episodio che non è sfuggito ad Alanex attaccante inglese, che in una tv britannica, commentando l’episodio in questione non ha risparmiato critiche a Ciro. Queste le parole di ...

