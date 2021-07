Roma. Calci pugni e testate, poi tenta di strangolare un agente: arrestato 23enne straniero (Di sabato 3 luglio 2021) Roma – Doveva essere una mattinata dedicata al “recupero del territorio” quella che i Caschi Bianchi del I Gruppo Centro “ex Trevi”, unitamente al personale e mezzi Ama, hanno svolto in un’area verde adiacente alle Mura Aureliane. Doveva perché purtroppo uno degli agenti in servizio è stato aggredito brutalmente da un uomo che si trovava sul posto. Mura Aureliane: straniero cerca di strangolare l’agente Il parco vicino le Mura Aureliane, purtroppo, è spesso colmo di rifiuti e degrado: tanto che questa mattina gli agenti della Polizia Locale con il personale Ama erano intenzionati a risistemare l’area. Sul posto, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021)– Doveva essere una mattinata dedicata al “recupero del territorio” quella che i Caschi Bianchi del I Gruppo Centro “ex Trevi”, unitamente al personale e mezzi Ama, hanno svolto in un’area verde adiacente alle Mura Aureliane. Doveva perché purtroppo uno degli agenti in servizio è stato aggredito brutalmente da un uomo che si trovava sul posto. Mura Aureliane:cerca dil’Il parco vicino le Mura Aureliane, purtroppo, è spesso colmo di rifiuti e degrado: tanto che questa mattina gli agenti della Polizia Locale con il personale Ama erano intenzionati a risistemare l’area. Sul posto, come ...

