Ricostruire il Libano La road map di Usa e Francia con sponda Vaticano

(Di sabato 3 luglio 2021)e Stati Uniti dicono che stanno tentando di affrontare il gorgo in cui è sprofondato il, un Paese affamato, in ginocchio, ma senza un governo addirittura da un anno. Ma hanno la volontà e la forza per farlo davvero? Il collasso delè imminente, affermano autorevoli think tank statunitensi. Ma il gorgo libanese è fatto di debolezze interne e interferenze esterne. Entrambe sono state al centro del discorso pronunciato da papa Francesco al termine della giornata di preghiera per il Paese dei cedri. Le debolezze interne: “Chi detiene il potere si ponga finalmente e decisamente al vero servizio della pace e non dei propri ...

... nel loro colloquio durato una quarantina di minuti, hanno avuto modo diquantomeno ... Dalle crisi umanitarie e politiche in, Etiopia e Bielorussia e il quadro geopolitico del Medio ......miliziano libanese? Dunque la giornata di preghiera per ilnon riguarda solo il, ma ... è il problema cruciale del Paese, insieme a quello dida zero una classe dirigente. Il ...I patriarchi d’Oriente arrivano in Vaticano. Vanno dal papa, per pregare per il Libano. Il Libano sta morendo di fame, senza benzina, senza corrente elettrica, senza più un soldo per calmierare neanch ...“L’italia può concorrere a ricostruire un sistema multilaterale di sicurezza nel Mediterraneo, oggi particolarmente urgente”, spiega Fassino ...