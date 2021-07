Poker all'Ucraina, l'Inghilterra vola in semifinale (Di sabato 3 luglio 2021) Doppietta di Kane e reti di Maguire e Henderson: i bianchi di Southgate umiliano la squadra di Shevchenko e affronteranno la Danimarca a Wembley mercoledì prossimo Leggi su rainews (Di sabato 3 luglio 2021) Doppietta di Kane e reti di Maguire e Henderson: i bianchi di Southgate umiliano la squadra di Shevchenko e affronteranno la Danimarca a Wembley mercoledì prossimo

Advertising

RedazioneFM : #Euro2020: #Inghilterra no problem, poker all’#Ucraina e semifinale - mrspaolina : RT @Eurosport_IT: POKER NIGHT ???????????????? C'è anche l'Inghilterra alle Final Four di Wembley, gli uomini di Gareth Southgate spazzano via l'U… - spaziocalcio : #EURO2020, una devastante #ENG va in semifinale: poker all'#UKR con Harry #Kane ritrovato, ora la #DEN #UKRENG - StroppaCristina : RT @Eurosport_IT: POKER NIGHT ???????????????? C'è anche l'Inghilterra alle Final Four di Wembley, gli uomini di Gareth Southgate spazzano via l'U… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: POKER NIGHT ???????????????? C'è anche l'Inghilterra alle Final Four di Wembley, gli uomini di Gareth Southgate spazzano via l'U… -