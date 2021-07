Movida violenta | ubriaco investe un giovane in centro dopo un litigio e poi si schianta sulle auto in sosta

(Di sabato 3 luglio 2021) URBINO - Notte movimentata a Urbino . Ormai è un leitmotiv. Non si è ancora spenta l'eco della rapina col coltello di lunedì scorso (ilcon la mascherina è stato individuato ma ancora non ...

il Resto del Carlino

