Mantova | pestaggio in un parcheggio con spranghe e mazze da baseball | 35enne e 23enne in coma

Un gravissimo pestaggio si è consumato nella notte tra giovedì 1 luglio e venerdì 2, quando un 35enne Mantovano e un 23enne di nazionalità albanese sono stati accerchiati dal branco nel parcheggio del centro commerciale La Favorita, alle porte di Mantova. I due sono stati ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Carlo Poma di Mantova dopo l'aggressione. Il 23enne è in condizioni disperate: ieri ha subito due interventi chirurgici e non è escluso che oggi si il personale medico proceda a staccare le macchine con le quali ...

