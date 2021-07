(Di sabato 3 luglio 2021) Profittando delle condizioni meteo favorevoli continuano gli sbarchi di clandestini a go go nell'isola. Soltanto oggi 3 luglio si conta lo sbarco numero sette, un barchino con 17 tunisini, tutti uomini, è stato intercettato dalla Guardia di finanza L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Migranti, si ribalta un barcone: 7 morti al largo di Lampedusa. Nove i dispersi, 46 i superstiti. Tra le vittime, u… - FirenzePost : Lampedusa: approdati 232 migranti, non cessa l’invasione - infoitinterno : Mini-sbarchi senza sosta a Lampedusa, sei in poche ore: approdati 127 migranti tunisini - alienartsaga : RT @AngiKappa: #migranti #OceanViking di @SOSMedIntl ha a bordo 44 persone tra loro anche due disabili. A #Lampedusa arrivati da soli oltre… - AgenziaH : RT @AngiKappa: #migranti #OceanViking di @SOSMedIntl ha a bordo 44 persone tra loro anche due disabili. A #Lampedusa arrivati da soli oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa approdati

Una donna incinta appartenente a questo gruppo è stata trasferita per accertamenti al poliambulatorio di. E poi ancora altri venti tunisini sono sbarcati sull'isola. Ad intercettare il loro ...Salgono quindi a 127 i migrantioggi a. Tags:· migrantiProfittando delle condizioni meteo favorevoli continuano gli sbarchi di clandestini a go go nell'isola. Soltanto oggi 3 luglio si conta lo sbarco numero sette, un barchino con 17 tunisini, tutti uomin ...La notizia della tragedia data dalla Mezzaluna Rossa della Tunisia, che è riuscita a salvare 84 persone. Il Vaticano: «Il mediterraneo è ormai un cimitero» ...