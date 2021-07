Kevin Strootman sbarca a Cagliari (Di sabato 3 luglio 2021) dopo un anno con la maglia rossoblu genovese. Arriva in prestito dal Olympique Marsiglia con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sarà un contratto fino al 30 giugno 2022. I tifosi del Genoa si aspettavano un rinnovo con la squadra e quindi non hanno ben accolto questa sua scelta. Perchè il Cagliari ha scelto Kevin Strootman? Il giocatore olandese ha molta esperienza, fisicità, tecnica, ha capacità di inserimento, ha un tiro potente e preciso, voglia di vincere. Un centrocampista moderno, con un mancino incredibile e capace di giostrare in tutte le zone della mediana in ogni momento. Tatticamente intelligente, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) dopo un anno con la maglia rossoblu genovese. Arriva in prestito dal Olympique Marsiglia con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sarà un contratto fino al 30 giugno 2022. I tifosi del Genoa si aspettavano un rinnovo con la squadra e quindi non hanno ben accolto questa sua scelta. Perchè ilha scelto? Il giocatore olandese ha molta esperienza, fisicità, tecnica, ha capacità di inserimento, ha un tiro potente e preciso, voglia di vincere. Un centrocampista moderno, con un mancino incredibile e capace di giostrare in tutte le zone della mediana in ogni momento. Tatticamente intelligente, ma ...

