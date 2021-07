(Di sabato 3 luglio 2021)è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione de Il grande fratello vip el’ha molto apprezzata. Tra i due è nato un bel rapporto tanto che quandodoveva pensare agli opinionisti della prossima edizione, quella che partirà a settembre, ha pensato a lei. Poi il progetto non è più andato in porto e ora si conoscono i nomi ufficiali delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.chiarisce il suo rifiuto ad...

Advertising

BaritaliaNews : GF Vip, Stefania Orlando e Alfonso Signorini, scambio di battute e alla fine lui le dice … - stefania_fresco : RT @PaolaDS_1: 'Abbiamo parlato mercoledì con Alfonso Signorini del GF VIP dove è nato Pierpaolo Pretelli ed anche il suo amore con Giulia… - Marisabasile16 : @Stefani29974118 Stefania ti suggerisco di eliminare il tweet è falso evitiamo altre syronzate ne hanno già dette… - infoitcultura : GF Vip, Stefania Orlando chiarisce: “Mai rifiutato il ruolo di opinionista” - SerieTvserie : Stefania Orlando: “Non ho mai rifiutato il ruolo di opinionista del Grande fratello vip” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Stefania

...apprezzarla grazie alla sua esperienza al GF5 e proprio in questi mesi due suoi singoli hanno riscosso un successo strepitoso. Avrete sicuramente capito che parliamo della meravigliosa...... ha parlato di quanto sia maturata la vita di coppia dopo il distacco dovuto alla permanenza della Orlando nella casa del Grande FratelloOrlando desidera diventare mamma, è un ...Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione de Il grande fratello vip e Alfonso Signorini l’ha molto apprezzata. Tra i due è nato un bel rapporto tanto che quando Sign ...Stefania Orlando è pronta per “Tale e quale show” e avrebbe nel contempo rifiutato la poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip, reality in cui nell’ultima edizione ...