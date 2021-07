Covid Lazio: 51 casi a Roma città e RT in calo a 0,6. I dati di oggi (Di sabato 3 luglio 2021) “oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 85 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 51. Rt in calo allo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti.“ Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) “su quasi 8mila tamponi nel(-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 85 nuovipositivi (+21), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. Isono a quota 51. Rt inallo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti.“ Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl ...

