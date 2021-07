Cile, Vidal dopo la sconfitta col Brasile: “Serviva un arbitro serio, non un clown” (Di sabato 3 luglio 2021) Arturo Vidal è furioso dopo la sconfitta col Brasile che ha eliminato il Cile dalla Copa America ai quarti. Il centrocampista dell’Inter si è scagliato contro l’arbitro argentino Patricio Loustau: “Abbiamo perso contro i grandi favoriti, ma in queste partite servirebbero arbitri giusti, con carattere, e non uno che abbia voglia di fare il clown”, ha detto il mediano che non è nuovo a dichiarazioni borderline. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Arturoè furiosolacolche ha eliminato ildalla Copa America ai quarti. Il centrocampista dell’Inter si è scagliato contro l’argentino Patricio Loustau: “Abbiamo perso contro i grandi favoriti, ma in queste partite servirebbero arbitri giusti, con carattere, e non uno che abbia voglia di fare il”, ha detto il mediano che non è nuovo a dichiarazioni borderline. SportFace.

