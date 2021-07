Calciomercato Genoa, i nomi per il dopo Strootman: Kucka e Fernandes (Di sabato 3 luglio 2021) Il Genoa è stata la casa di Kevin Strootman per 6 mesi, la seconda parte del campionato appena terminato. Il calciatore olandese era arrivato in Liguria in prestito dal Marsiglia e si è reso protagonista di ottime prestazioni, raggiungendo la salvezza sotto la guida di Ballardini. Proprio il tecnico Genoano ha spinto nelle ultime settimane per rinnovare il prestito dell’ex Roma. Il matrimonio non è però continuato, sicuramente le parti non si sono trovate e Strootman ha deciso di lasciare i liguri, rimanendo in Italia, sempre in prestito. La “Lavatrice” ha scelto il Cagliari ed ora per i rossoblù c’è da rimpiazzare un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Ilè stata la casa di Kevinper 6 mesi, la seconda parte del campionato appena terminato. Il calciatore olandese era arrivato in Liguria in prestito dal Marsiglia e si è reso protagonista di ottime prestazioni, raggiungendo la salvezza sotto la guida di Ballardini. Proprio il tecnicono ha spinto nelle ultime settimane per rinnovare il prestito dell’ex Roma. Il matrimonio non è però continuato, sicuramente le parti non si sono trovate eha deciso di lasciare i liguri, rimanendo in Italia, sempre in prestito. La “Lavatrice” ha scelto il Cagliari ed ora per i rossoblù c’è da rimpiazzare un ...

