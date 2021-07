Belgio-Italia, gioia social e abbracci virtuali a Spinazzola (Di sabato 3 luglio 2021) Belgio-Italia finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode la gioia dei tifosi, che dedicano un abbraccio virtuale a Leonardo Spinazzola. In lacrime sul campo per un infortunio, l’esterno azzurro ha riportato la rottura del tendine d’Achille andando in contro a un lunghissimo stop. Tantissimi i messaggi a lui dedicati, ma tanta anche la felicità per l’impresa degli azzurri. Dai vip agli utenti comuni, sono migliaia i commenti alla partita. “Dietro a ogni grande squadra c’è un grande uomo. Grazie Mister”, scrive Enrico Ruggeri, cantautore grande ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021)finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode ladei tifosi, che dedicano uno virtuale a Leonardo. In lacrime sul campo per un infortunio, l’esterno azzurro ha riportato la rottura del tendine d’Achille andando in contro a un lunghissimo stop. Tantissimi i messaggi a lui dedicati, ma tanta anche la felicità per l’impresa degli azzurri. Dai vip agli utenti comuni, sono migliaia i commenti alla partita. “Dietro a ogni grande squadra c’è un grande uomo. Grazie Mister”, scrive Enrico Ruggeri, cantautore grande ...

Advertising

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - Angel221b : RT @LadyLokiHiddles: 2 LUGLIO 2021 : Sebastian Stan , la soundtrack di Loki , Tom Holland e Zendaya che si baciano , L'Italia che batte i… - matteomatzuzzi : RT @ilfoglio_it: Un quarto di finale da grande squadra, giocato in modo intelligente e cinico quanto serve, con più botte e meno sorrisi de… -