AMD 4700S, il sistema non si basa su Xbox Series X, bensì su PlayStation 5! (Di sabato 3 luglio 2021) Grazie alle prime informazioni diffuse dal gruppo Bodnara, i primi ad entrare in possesso del sistema, abbiamo finalmente appreso alcune interessanti informazioni sul sistema APU AMD 4700S, al centro di numerosi rumor fin dal suo annuncio. In origine si supponeva che il sistema fosse basato su APU Xbox Series X e invece la realtà è diametralmente opposta: AMD 4700S si basa sul SoC di PlayStation 5. Il chip presenta un'architettura AMD Zen2 8 core e 16 threads, come precedentemente confermato dalla società.

