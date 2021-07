Zorzi parla con Costanzo: “Sono fidanzato e vi spiego chi è Orietta Berti” (Di venerdì 2 luglio 2021) Gossip Chiacchiere e confidenze tra il giornalista e l’influencer: il gossip, l’amore e la stima per Orietta Berti Pubblicato su 2 Luglio 2021 Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani Sono ufficialmente fidanzati. Sulla questione c’erano pochi dubbi, visto che i due si Sono mostrati frequentemente assieme e in atteggiamenti inequivocabili nell’ultimo periodo. Mancava soltanto una loro conferma verbale. Conferma che è arrivata nelle scorse ore. L’influencer, chiacchierando con Maurizio Costanzo su R101 (il marito di Maria De Filippi stravede per lui tanto che lo ha voluto come ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Gossip Chiacchiere e confidenze tra il giornalista e l’influencer: il gossip, l’amore e la stima perPubblicato su 2 Luglio 2021 Tommasoe Tommaso Stanzaniufficialmente fidanzati. Sulla questione c’erano pochi dubbi, visto che i due simostrati frequentemente assieme e in atteggiamenti inequivocabili nell’ultimo periodo. Mancava soltanto una loro conferma verbale. Conferma che è arrivata nelle scorse ore. L’influencer, chiacchierando con Mauriziosu R101 (il marito di Maria De Filippi stravede per lui tanto che lo ha voluto come ...

