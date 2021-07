Ucraina-Inghilterra | domani all’Olimpico si applica il green pass

(Di venerdì 2 luglio 2021) In occasione del match, valido per i quarti di finale di Euro 2020 e in programmasera allo Stadio Olimpico di Roma, verràto ilper la prima volta ad un evento sportivo. Questo quanto prevede il decreto firmato dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che stabilisce le modalità di accesso per gli spettatori allo stadio. “Il Decreto conclude un iter che ha visto la sintonia e la collaborazione tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute, il Ministero degli Interni ed il Ministero degli ...

Tg3web : Sabato a Roma la partita Ucraina-Inghilterra, vista la nuova ondata di casi nel Regno Unito, spinti dalla variante… - SkySport : ???? L'UCRAINA DI SHEVCHENKO A ROMA ?????????????? Sabato alle 21:00 la sfida contro l'Inghilterra ?? Su Sky Sport Uno e Sky… - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Salvato95551627 : RT @RaiSport: ? Per #UcrainaInghilterra si applica il #greenpass La Sottosegretaria #Vezzali: 'Decreto frutto dello spirito di 'squadra''… - sportface2016 : #EURO2020 #UcrainaInghilterra , domani all'#Olimpico si applica il green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Inghilterra

... in occasione della partita dei quarti di finale di Euro 2020, in programma domani a Roma. Il green pass vede la prima applicazione ad un evento sportivo, per cui i cittadini ...... dove i contagi da Covid - 19 continuano a crescere, come dalla trasferta dei supporter inglesi a Roma per la partita, Bassetti spiega: "Basta utilizzare buon senso e le regole ...(ANSA) - ROMA, 02 LUG - I tifosi di Inghilterra e Ucraina che domani vorranno accedere alle Fanzone di Roma per assistere alla partita degli Europei dovranno presentare il certificato una ...La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di accesso per gli spettatori allo Stadio Olimpico, in occasione della partita dei quarti di finale di ...