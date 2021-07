Tragedia a Melegnano | 27enne perde la vita nel violento schianto

Advertising

ilCittadinoLodi : MELEGNANO Schianto mortale in moto, il pellegrinaggio degli amici sul luogo della tragedia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Melegnano

Fanpage.it

... un uomo di 55 anni che a causa dellaversa in uno stato di profonda agitazione. I rilievi ...e individuarne le responsabilità sono affidati agli agenti della polizia locale di. Per ...(Milano), moto contro camion della spazzatura: le prime ricostruzioni In stato di choc il conducente del camion. Un uomo di 55 anni, racconta Milano Today , 'che a causa della...Tragedia a Melegnano, motociclista di 27 anni si schianta contro camion rifiuti: morto sul colpo A nulla sono serviti i soccorsi ...Fiori e lumini sul luogo del tragico incidente nel quale ha perso la vita il 27enne Mattia Nidasio. Ieri sera gli amici del Melegnanese hanno voluto ricordare così il giovane del Pavese vittima in mat ...