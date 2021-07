Tour de France 2021, Geraint Thomas: “Raro vedere la maglia gialla in fuga, van Aert è in un’ottima posizione. Spero di riprendermi” (Di venerdì 2 luglio 2021) Una tappa difficilissima. La più lunga del Tour de France 2021, che lascerà sicuramente scorie nelle gambe dei corridori verso la terza settimana. Una fuga da lontano piena zeppa di grandi nomi che ha portato al trionfo Matej Mohoric, ma soprattutto ha fatto guadagnare minuti alla maglia gialla Mathieu van der Poel e al secondo della classe Wout van Aert. Il gruppo ha provato a gestire la situazione, con la Ineos Grenadiers che ha lanciato all’attacco Richard Carapaz, poi raggiunto in vista del traguardo. In gestione invece Geraint Thomas, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Una tappa difficilissima. La più lunga delde, che lascerà sicuramente scorie nelle gambe dei corridori verso la terza settimana. Unada lontano piena zeppa di grandi nomi che ha portato al trionfo Matej Mohoric, ma soprattutto ha fatto guadagnare minuti allaMathieu van der Poel e al secondo della classe Wout van. Il gruppo ha provato a gestire la situazione, con la Ineos Grenadiers che ha lanciato all’attacco Richard Carapaz, poi raggiunto in vista del traguardo. In gestione invece, ...

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Eurosport_IT : Marc Soler non ci sta: parole durissime contro la spettatrice e l'UCI ??????????? Scopri di più:… - SpazioCiclismo : I protagonisti del giorno secondo il nostro quotidiano #TopFlop #TDF2021 PS Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert:… - Pcoia : @Fanta_Cycling non riesco a capire come cambiare il capitano e le maglie al mio team del tour de france -