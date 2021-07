Superbike oggi, GP Gran Bretagna: orari prove libere, tv, programma, streaming Sky e TV8 (Di venerdì 2 luglio 2021) Quarto appuntamento stagionale ormai alle porte per il Mondiale Superbike 2021, che si appresta ad affrontare quest’oggi le prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna in quel di Donington Park. Riparte dunque dopo tre settimane di pausa la corsa per il titolo iridato tra Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Scott Redding. Prova del nove in casa Ducati Aruba per Michael Ruben Rinaldi, Grande protagonista a Misano e chiamato a confermarsi tra i migliori anche sulla pista britannica. Attenzione anche ad altri possibili outsider come Alex Lowes, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Quarto appuntamento stagionale ormai alle porte per il Mondiale2021, che si appresta ad affrontare quest’le primedelPremio diin quel di Donington Park. Riparte dunque dopo tre settimane di pausa la corsa per il titolo iridato tra Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Scott Redding. Prova del nove in casa Ducati Aruba per Michael Ruben Rinaldi,de protagonista a Misano e chiamato a confermarsi tra i migliori anche sulla pista britannica. Attenzione anche ad altri possibili outsider come Alex Lowes, ...

