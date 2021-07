Sondaggi | sprofondo centrosinistra | dopo lo strappo Grillo-Conte | a picco Pd e M5S

(Di venerdì 2 luglio 2021) Comunque vada sarà un insuccesso, verrebbe da dire dando un’occhiata ai numeri. Quelli che fotografano una picchiata del Movimento Cinque Stelle,la crisi che ha visto il leader designato Giuseppefare un clamoroso passo indietro a causa dello scontro con il garante Beppe. E allo stesso tempo inchiodano il nuovo corso dem di Enrico Letta: con l’avvento del nuovo segretario, il Pd non ha recuperato terreno, e anzi guarda a sua volta con grande preoccupazione al futuro. A far tremare dem e grillini è l’ultima rilevazione delsta Fabrizio Masia, che all’Adnkronos ha analizzato lo scenario di un ...

... 'nobili' e 'notabilati', il Pd calabrese è tutto tranne che partito 'democratico', nonché allo sbando e allonei, le elezioni locali le perde in modo sistematico (Politiche 2018, ...Gli italiani dicono 'centrodestra'. Se sarà unito, e al governo, dipenderà soprattutto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni , le cui schermaglie rischiano di rendere inutili i. Quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana , per esempio, che parla nuovamente chiarissimo: la Lega sale al 21,7% , crescendo dello 0,4 in sette giorni. Meglio ancora Fratelli d'Italia , ...