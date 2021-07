Portici, minaccia di morte la ex moglie per denaro: arrestato un 28enne (Di venerdì 2 luglio 2021) Portici: i Carabinieri hanno arrestato un 28enne che aveva minacciato di morte la ex moglie per ottenere denaro necessario ad acquistare la droga. I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 28enne del posto già noto alle ffoo. L’uomo ha raggiunto l’abitazione della ex moglie per chiederle Leggi su 2anews (Di venerdì 2 luglio 2021): i Carabinieri hannounche avevato dila exper ottenerenecessario ad acquistare la droga. I carabinieri della stazione dihannoper maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione undel posto già noto alle ffoo. L’uomo ha raggiunto l’abitazione della exper chiederle

