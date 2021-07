Polo turistico vesuviano | Comuni in rete per rilanciare la fascia costiera Coinvolte 100 imprese

(Di venerdì 2 luglio 2021) Si è svolta il 29 giugno presso l’Hotel Poseidon di Torre del Greco un incontro per discutere del primo, un grande progetto di valorizzazione delle destinazioni vesuviane e ditracapitanato dal Consorzio Costa del Vesuvio che raccoglie al proprio interno oltre 100del settore, dalle cantine ai ristoranti, dai B&B agli alberghi fino alle aziende agricole e agenzie di viaggio specializzate nell’incoming. Innovazione, digitalizzazione, infrastrutture, sicurezza e servizi per il turista, sono le parole chiave del ...

Si è svolta il 29 giugno presso l'Hotel Poseidon di Torre del Greco un incontro per discutere del primo Polo Turistico Vesuviano, un grande progetto di valorizzazione delle destinazioni vesuviane e di ...