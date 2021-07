Mohoric vince la 7^ tappa al Tour, Van der Poel resta in giallo (Di venerdì 2 luglio 2021) LE CREUSOT (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matej Mohoric vince la settima tappa del Tour de France 2021, la Vierzon-Le Creusot di 249,1 km. Nella lunghissima frazione della Grande Boucle, fuga da lontano con un gruppetto di big tra cui la maglia gialla van der Poel, van Aert e vincenzo Nibali ma a piazzare l'attacco decisivo è lo sloveno del team Bahrain Victorious, che non trattiene le lacrime al traguardo. Secondo posto per Stuyven (Trek-Segafredo), il leader van der Poel è quarto nella tappa ma soprattutto fortifica la maglia gialla: Pogacar è lontano, al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) LE CREUSOT (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matejla settimadelde France 2021, la Vierzon-Le Creusot di 249,1 km. Nella lunghissima frazione della Grande Boucle, fuga da lontano con un gruppetto di big tra cui la maglia gialla van der, van Aert enzo Nibali ma a piazzare l'attacco decisivo è lo sloveno del team Bahrain Victorious, che non trattiene le lacrime al traguardo. Secondo posto per Stuyven (Trek-Segafredo), il leader van derè quarto nellama soprattutto fortifica la maglia gialla: Pogacar è lontano, al ...

