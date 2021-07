Masantonio Sezione Scomparsi non va in onda oggi, slittano i nuovi episodi (Di venerdì 2 luglio 2021) Masantonio Sezione Scomparsi non va in onda oggi, 2 luglio. Come vi abbiamo anticipato ormai giorni fa, la serie con Alessandro Preziosi slitta di qualche giorno finendo nel prime time di domenica 4 luglio e non per via degli ascolti. Chi ha seguito la prima puntata della serie sa bene che ci sono state non poche polemiche e non solo per la sua ‘somiglianza’ con Ricciardi ma soprattutto per una ‘pesantezza’ che è tipica dei palinsesti più invernali che estivi. Gli ascolti poi hanno parlato chiaro visto che già agli esordi Alessandro Preziosi e il suo burbero protagonista si sono dovuti accontentare di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)non va in, 2 luglio. Come vi abbiamo anticipato ormai giorni fa, la serie con Alessandro Preziosi slitta di qualche giorno finendo nel prime time di domenica 4 luglio e non per via degli ascolti. Chi ha seguito la prima puntata della serie sa bene che ci sono state non poche polemiche e non solo per la sua ‘somiglianza’ con Ricciardi ma soprattutto per una ‘pesantezza’ che è tipica dei palinsesti più invernali che estivi. Gli ascolti poi hanno parlato chiaro visto che già agli esordi Alessandro Preziosi e il suo burbero protagonista si sono dovuti accontentare di ...

