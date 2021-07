L’Europa verso Stati-nazione? Lega e Fdi firmano documento comune con 14 partiti (Di venerdì 2 luglio 2021) I leader di 16 partiti di destra europei, dagli Italiani Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) alla francese Marine Le Pen (Rassemblement National), all'ungherese Viktor Orban (Fidesz), al polacco Jaroslaw Kaczynski (Pis), allo spagnolo Santiago Abascal (Vox), Giorgia Meloni e altre dieci forze politiche europee firmano oggi una dichiarazione congiunta sul futuro dell'Ue, che delinea una visione basata sul ritorno agli Stati-nazione, antagonista rispetto a quella dell'Europa comunitaria impegnata in una integrazione sempre più stretta. L'iniziativa prefigura anche una possibile nuova ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 luglio 2021) I leader di 16di destra europei, dagli Italiani Matteo Salvini () e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) alla francese Marine Le Pen (Rassemblement National), all'ungherese Viktor Orban (Fidesz), al polacco Jaroslaw Kaczynski (Pis), allo spagnolo Santiago Abascal (Vox), Giorgia Meloni e altre dieci forze politiche europeeoggi una dichiarazione congiunta sul futuro dell'Ue, che delinea una visione basata sul ritorno agli, antagonista rispetto a quella dell'Europa comunitaria impegnata in una integrazione sempre più stretta. L'iniziativa prefigura anche una possibile nuova ...

