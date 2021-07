Il professor Galli del Ceffone invita a menare chi esprime idee che non gli piacciono (Di venerdì 2 luglio 2021) Qualche anno fa, Jonathan Gottschall, un mite accademico della Pennsylvania, pubblicò un libro intitolato Il professore sul ring al fine di spiegare . Come qualche volta accade a chi è abituato a passare la vita chino tra i libri, Gottschall si fece folgorare dalla lotta, in particolare dalle arti marziali miste. A Ernesto Galli della Loggia è accaduta la stessa cosa: mentre il professore americano si è misurato in prima persona con gli sport da combattimento (ricavandone pure parecchi lividi), l'editorialista del Corriere della Sera appartiene alla vecchia scuola di coloro che incitano allo scontro e poi se la danno a gambe. O, peggio, si ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 luglio 2021) Qualche anno fa, Jonathan Gottschall, un mite accademico della Pennsylvania, pubblicò un libro intitolato Ile sul ring al fine di spiegare . Come qualche volta accade a chi è abituato a passare la vita chino tra i libri, Gottschall si fece folgorare dalla lotta, in particolare dalle arti marziali miste. A Ernestodella Loggia è accaduta la stessa cosa: mentre ile americano si è misurato in prima persona con gli sport da combattimento (ricavandone pure parecchi lividi), l'editorialista del Corriere della Sera appartiene alla vecchia scuola di coloro che incitano allo scontro e poi se la danno a gambe. O, peggio, si ...

