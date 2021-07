“Il libro possibile” 2021 raddoppia. Tra gli ospiti Fico, McGraw, Scarpinato, Salvatore Borsellino, Colombo (Di venerdì 2 luglio 2021) È tutto pronto per la ventesima edizione del festival “Il libro possibile”, che quest’anno raddoppia date e location: dal 7 al 10 luglio a Polignano a Mare, in provincia di Bari, e il 22, 23, 29 e 30 luglio a Vieste (Foggia). Con un ricchissimo programma che conta più di 200 ospiti e tocca gli argomenti più importanti del nostro tempo con dibattiti e interventi di importanti intellettuali, politici, giornalisti, scrittori e scienziati, il tema del festival diretto da Rossella Santoro è il titolo di una delle canzoni italiane più note e amate: “Il cielo è sempre più blu”, a quarant’anni dalla scomparsa di Rino Gaetano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) È tutto pronto per la ventesima edizione del festival “Il”, che quest’annodate e location: dal 7 al 10 luglio a Polignano a Mare, in provincia di Bari, e il 22, 23, 29 e 30 luglio a Vieste (Foggia). Con un ricchissimo programma che conta più di 200e tocca gli argomenti più importanti del nostro tempo con dibattiti e interventi di importanti intellettuali, politici, giornalisti, scrittori e scienziati, il tema del festival diretto da Rossella Santoro è il titolo di una delle canzoni italiane più note e amate: “Il cielo è sempre più blu”, a quarant’anni dalla scomparsa di Rino Gaetano. ...

