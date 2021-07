Francesco e l’Islam. La lettura di padre Körner (Di venerdì 2 luglio 2021) Imparare a comprendere il dolore dell’altro. È questo il semplice ma importantissimo punto d’avvio del dialogo islamo-cristiano in Francesco. La lettura del bel saggio che padre Felix Körner ha scritto su la Civiltà Cattolica, in uscita domani sabato 3 luglio, su Francesco e l’Islam in buona sostanza comincia così. L’articolo offre una lettura essenziale per l’oggi del mondo e quindi per la comprensione di questo pontificato: il lungo percorso di amicizia islamo-cristiana che Francesco ha compiuto durante tanti suoi viaggi dal 2013 in poi. Si parte dalla ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) Imparare a comprendere il dolore dell’altro. È questo il semplice ma importantissimo punto d’avvio del dialogo islamo-cristiano in. Ladel bel saggio cheFelixha scritto su la Civiltà Cattolica, in uscita domani sabato 3 luglio, suin buona sostanza comincia così. L’articolo offre unaessenziale per l’oggi del mondo e quindi per la comprensione di questo pontificato: il lungo percorso di amicizia islamo-cristiana cheha compiuto durante tanti suoi viaggi dal 2013 in poi. Si parte dalla ...

