Eriksen | ritorno alla normalità | gioca al parco col figlio E l’Inter lo aspetta

Christian Eriksen gradualmente sta tornando alla normalità. Il giocatore dell'Inter, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, lo scorso weekend per la prima volta dopo il malore è uscito di casa a Odense per svagarsi con il figlio di 3 anni. I medici interisti sono sempre in stretto contatto col centrocampista con Piero Volpi che non può essere che rincuorato da questi segnali positivi che arrivano dal ragazzo. Il giocatore è atteso a Milano nella seconda settimana di ritiro, un modo per salutare i compagni e il nuovo allenatore. Poi servirà ancora tempo ...

