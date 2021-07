DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: risultati e classifica FP2 in tempo reale (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale di F1 – Programma e tv del fine settimana – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo la FP1 disputata questa mattina, i piloti tornano in azione sul tracciato del Red Bull Ring, per completare la prima giornata di lavoro del secondo capito della doppietta sul tracciato di Spielberg. Si inizierà a fare sul serio a ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del weekend – Ladel Mondiale di F1 – Programma e tv del fine settimana – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Dopo la FP1 disputata questa mattina, i piloti tornano in azione sul tracciato del Red Bull Ring, per completare la prima giornata di lavoro del secondo capito della doppietta sul tracciato di Spielberg. Si inizierà a fare sul serio a ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - sabrina89138731 : RT @SkySportF1: ?? DUE FERRARI IN TOP3 ???? Max Verstappen davanti a tutti I risultati ? - sabrina89138731 : RT @SkySportF1: ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? -