Covid, zero decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore. Non accadeva dal 6 ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) Buone notizie dal bollettino giornaliero Covid della Regione Lombardia. Il numero dei decessi segnalati per la giornata di oggi è pari a zero: non succedeva dallo scorso 6 ottobre. Ad annunciare il record positivo è l'assessora al Welfare e vice-presidente della Regione Letizia Moratti che sul suo profilo Twitter scrive: «Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza». L'entusiasmo espresso da Moratti ha poi lasciato spazio a una raccomandazione ancora urgente, vista la minaccia corrente della mutazione Delta in tutto il Paese.

