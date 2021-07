Covid: in calo i contagiati in Italia, tasso di positività stabile allo 0,4% (Di venerdì 2 luglio 2021) Sempre in leggera discesa i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in lieve aumento le vittime rispetto a ieri: sono 794 i positivi al test, ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 luglio 2021) Sempre in leggera discesa i contagi danelle ultime 24 ore in, in lieve aumento le vittime rispetto a ieri: sono 794 i positivi al test, ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in ...

