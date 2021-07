Carditello Festival, la grande mussica ed i voli in mongolfiera per rilanciare la Reggia. (Di venerdì 2 luglio 2021) Una grande festa popolare per celebrare la rinascita della Reggia di Carditello - capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata - con voli in mongolfiera, degustazioni di ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Unafesta popolare per celebrare la rinascita delladi- capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata - conin, degustazioni di ...

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 'Carditello Festival': grande musica e voli in mongolfiera - - AppiaPolis : New post (CARDITELLO FESTIVAL, LA REGGIA RINASCE CON LA GRANDE MUSICA E VOLI IN MONGOLFIERA) has been published on… - Napolitanteam : Carditello Festival, la Reggia rinasce con la grande musica e i voli in mongolfiera - - rep_napoli : I Coma_Cose alla Reggia di Carditello, via il festival 2021 [di Gianni Valentino] [aggiornamento delle 15:36] - ViviCampania : Carditello Festival, la Reggia rinasce con la grande musica e i voli in mongolfiera - -