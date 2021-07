Calcio, Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r., le Furie Rosse la spuntano nella lotteria dal dischetto e volano in semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) La lotteria dei calci di rigore premia la Spagna nei quarti di finale degli Europei 2021 di Calcio. Le Furie Rosse si sono imposte per 4-2 nel computo totale dopo i tiri dal dischetto contro la Svizzera. Una partita molto tesa quella di San Pietroburgo con gli iberici in vantaggio con un’autorete di Zakaria nel primo tempo dopo 8?. I rossocrociati sono pervenuti al pareggio con Shaqiri al 68?. Il portiere elvetico, come contro la Francia, grande protagonista con due rigori parati, ma gli errori dei compagni di squadra (3) sono costati la semifinale. Nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Ladei calci di rigore premia lanei quarti di finale degli Europei 2021 di. Lesi sono imposte per 4-2 nel computo totale dopo i tiri dalcontro la. Una partita molto tesa quella di San Pietroburgo con gli iberici in vantaggio con un’autorete di Zakaria nel primo tempo dopo 8?. I rossocrociati sono pervenuti al pareggio con Shaqiri al 68?. Il portiere elvetico, come contro la Francia, grande protagonista con due rigori parati, ma gli errori dei compagni di squadra (3) sono costati la. Nel ...

