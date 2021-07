Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana. Sui mercati pesa l'andamento negativo dei listini cinesi, dopo le parole del presidente Xi Jinping nel corso del discorso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Borsetiche chiudono inl'ultima seduta della settimana. Sui mercatil'andamento negativo dei listini cinesi,le parole del presidente Xinel corso del discorso ...

Advertising

Ad10000follower : Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping - zazoomblog : Borsa: Asia chiude in rosso pesa la Cina dopo Xi Jinping - #Borsa: #chiude #rosso #Jinping - fisco24_info : Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping: In rialzo Tokyo (+0,27%), lo yen poco mosso su dollaro - fisco24_info : Borsa: Asia debole con variante Covid, Europa verso rialzo: Sotto lente riunione Opec+, positivi i future su Wall S… - Ad10000follower : Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa, occhio su lavoro e consumi. Generali, blitz di Del Vecchio ... SALGONO I CONSUMI Rimbalzano i titoli legati al turismo dopo quattro sessioni di fila in ribasso sui timori di nuove restrizioni dopo il picco dei contagi da Covid - 19 nel Regno Unito e in Asia. ...

Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping La Borsa di Tokyo tenta un recupero e conclude le contrattazioni in rialzo dello 0,27%. Sul fronte dei cambi lo yen è poso mosso a 111,60 sul dollaro, a 132,10 sulla moneta unica. A seduta ancora in ...

Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping Agenzia ANSA Borsa, occhio su lavoro e consumi. Generali, blitz di Del Vecchio Pechino alza la muraglia cinese con gli Usa e frena i listini asiatici. La ripresa dei consumi e della fiducia sostiene l'Europa. Sale l'attesa per gli occupati Usa. E a Milano Del Vecchio sale ancora ...

Borse europee alla finestra in attesa disoccupazione Usa La ripresa dell'economia globale continua a essere il focus principale, con gli occhi sulle evoluzioni della pandemia. Lo stallo tra i Paesi Opec+ continua a mantenere il prezzo del petrolio ...

... SALGONO I CONSUMI Rimbalzano i titoli legati al turismo dopo quattro sessioni di fila in ribasso sui timori di nuove restrizioni dopo il picco dei contagi da Covid - 19 nel Regno Unito e in. ...Ladi Tokyo tenta un recupero e conclude le contrattazioni in rialzo dello 0,27%. Sul fronte dei cambi lo yen è poso mosso a 111,60 sul dollaro, a 132,10 sulla moneta unica. A seduta ancora in ...Pechino alza la muraglia cinese con gli Usa e frena i listini asiatici. La ripresa dei consumi e della fiducia sostiene l'Europa. Sale l'attesa per gli occupati Usa. E a Milano Del Vecchio sale ancora ...La ripresa dell'economia globale continua a essere il focus principale, con gli occhi sulle evoluzioni della pandemia. Lo stallo tra i Paesi Opec+ continua a mantenere il prezzo del petrolio ...