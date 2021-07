Baldur’s Gate 3 | presentazione della nuova patch in livestream la prossima settimana – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ladi3 verrà presentata più nel dettaglio la, attraverso il terzo Panel from Hell in streaming..3 sarà protagonista di unain streaming in cui verranno annunciati i nuovi contenuti in arrivo e altre novità per il gioco ancora in accesso anticipato, con l’evento che si svolgerà l’8 luglio 2021 alle ore 20:00 italiane. Larian Studios ha annunciato ilper lae questo ...