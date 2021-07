Auto contro camion, nonna Pina è morta sul colpo. Feriti i nipotini in macchina con lei (Di venerdì 2 luglio 2021) Per Pina Misso non c’è stato nulla da fare. È morta dopo il terribile incidente stradale nel quale è stata coinvolta nel pomeriggio di giovedì. Era a Mondragone per trascorrere un periodo di vacanze con la famiglia, era a bordo di una Fiat Panda di colore blu insieme ai nipotini, una bambina ed un bambino. Lo schianto contro un camion che trasportava acqua che viaggiava in direzione opposta è stato devastante.Nonostante la corsa in ospedale purtroppo il cuore di Pina Misso ha smesso di battere. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) PerMisso non c’è stato nulla da fare. Èdopo il terribile incidente stradale nel quale è stata coinvolta nel pomeriggio di giovedì. Era a Mondragone per trascorrere un periodo di vacanze con la famiglia, era a bordo di una Fiat Panda di colore blu insieme ai, una bambina ed un bambino. Lo schiantounche trasportava acqua che viaggiava in direzione opposta è stato devastante.Nonostante la corsa in ospedale purtroppo il cuore diMisso ha smesso di battere. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i ...

