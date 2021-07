Amici, Raffaele confessa: “Arisa mi ha aperto un mondo” (Di venerdì 2 luglio 2021) Il cantante di Amici, Raffaele Renda, ha svelato cosa pensa realmente della sua insegnante, Arisa. Vediamo insieme cosa ha detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaele (@Raffaele r) Raffaele Renda è stato uno dei protagonisti di questa ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha fatto parlare molto di se, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua storia d’amore con la ballerina di latino, Martina Miliddi. I due ragazzi sono stati quelli, forse, più “presi di mira” da ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Il cantante diRenda, ha svelato cosa pensa realmente della sua insegnante,. Vediamo insieme cosa ha detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@r)Renda è stato uno dei protagonisti di questa ventesima edizione didi Maria De Filippi. Ha fatto parlare molto di se, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua storia d’amore con la ballerina di latino, Martina Miliddi. I due ragazzi sono stati quelli, forse, più “presi di mira” da ...

Advertising

rihxsel : @Beatrice011997 raffaele di amici - quattremmezza : Conversazione col mio migliore amico - Fai, fai il vago. Non parliamo del fatto che il mio amore di Amici -per cui… - infoitcultura : Amici, cosa succede tra Martina e Raffaele? Come sono stati beccati VIDEO - spy4293297 : RT @mariamacina: di Raffaele Padrut “Agli amici e compagni del PD, di LEU e di SI che si rivolgono indignati al ministro della giustizia C… - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: di Raffaele Padrut “Agli amici e compagni del PD, di LEU e di SI che si rivolgono indignati al ministro della giustizia C… -